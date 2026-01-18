文部科学省管轄の国立研究開発法人である防災科学技術研究所が公開している「強震モニタ」は、日本全国でリアルタイムに発生している地震の揺れを1秒間隔で細かく見ることができます。強震モニタhttp://www.kmoni.bosai.go.jp/強震モニタは以下のような感じ。日本の地図上にリアルタイムの深度がカラーのドットで示されています。上部のタブから「能登半島」を選択することで、能登半島をクローズアップしたマップに切り替えること