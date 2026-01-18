選考の難易度は高い。しかし、厳しさを理解したうえで挑戦する価値があるのが、財閥系企業への就職だ。安定性や高い給与、充実した福利厚生などメリットは数多い。加えて注目されるのは、就職したあとの選択肢の広さだろう。社内で大きな案件に挑戦するだけでなく、経験を活かして独立するのにも財閥系のバックボーンが役に立つ。前編記事『2026年就活、人気企業ほど「ESを頑張ってもムダ」でした…ガクチカよりも命運を分ける《選