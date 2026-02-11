親が入院や手術をすると、「何か力になりたい」「少しでも安心させたい」と考えるママがいるのではないでしょうか。しかしその思いが必ずしも素直に受け取ってもらえるとは限りません。今回の投稿者さんは小学生3人のお子さんのいるママです。実家から遠方に暮らす投稿者さんが、お見舞い金を返されてしまったことからはじまった悩みです。『遠方に住んでいる親が入院手術を受けたので、お見舞い金を送った。しかし快気祝いと子ど