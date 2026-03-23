ユーザーに代わって自律的にタスクをこなす「AIのエージェント化」が加速しています。その最前線ともいえるGoogle Geminiの新機能「画面自動操作（Screen Automation）」が、Galaxy S26シリーズで解禁されて話題を呼びましたが、いよいよ米国ではPixel 10シリーズへの展開も始まっています。 ↑昨日注文したコーヒーとサンドイッチを再注文して（画像提供／Samuel Angor／Unsplash）。 この画面自動操作は、対応アプリ内で配