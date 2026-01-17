鹿児島市電の中で乗客の女性に暴言を吐いたとして、鹿児島市の65歳の男が現行犯逮捕されました。 県の不安防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、鹿児島市の65歳の男です。 鹿児島中央警察署によりますと男は17日午後0時半ごろ走行中の鹿児島市電の車内で、30代の女性に対し、しつこく暴言を吐いた疑いです。糸のほつれをライターで・・・「お前が降りろ」 男が、持っていたタオルの糸のほつれを止めようと、ライタ&