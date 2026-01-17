現地１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、U-23日本代表がヨルダンと対戦。延長戦を含む120分間で１−１と苦戦を強いられながらも、PK戦の末に勝利し、ベスト４に駒を進めた。10得点０失点で３連勝と、圧巻のパフォーマンスでグループステージを首位通過した日本は、しかしこの試合では30分に先制点を奪われ、今大会初失点を喫する。それでも動揺することなく、50分に後半から出場した古