「それでも日本がアジア最強だ」「やはり負けない」日本が大苦戦も…難敵撃破が韓国で反響！「この日本なら勝てるかも」「ウズベクの方が強い」との声も【U-23アジア杯】
現地１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、U-23日本代表がヨルダンと対戦。延長戦を含む120分間で１−１と苦戦を強いられながらも、PK戦の末に勝利し、ベスト４に駒を進めた。
10得点０失点で３連勝と、圧巻のパフォーマンスでグループステージを首位通過した日本は、しかしこの試合では30分に先制点を奪われ、今大会初失点を喫する。
それでも動揺することなく、50分に後半から出場した古谷柊介の３試合連続ゴールで、同点に追いつくと、勝ち越し点は奪えなかったものの、PK戦では相手GKの衝撃的な“ミス”にも助けられて４人全員が成功させ、死闘を制した。
ライバルである韓国のファンも、この一戦に盛り上がっていたようだ。この試合をどう見たのか。試合を速報した同国のサイト『naver』のコメント欄には、次のような声が寄せられた。
「やはり日本は負けない」
「圧倒的なパフォーマンスだ」
「日本は運がいい」
「どうせ優勝は日本だ」
「ヨルダンのGKのおかげだな」
「この試合ではうまくいっていなかった」
「この日本なら勝てるかもしれない」
「我々を嘲笑していた実力はどこへ行ったんだ」
「ウズベキスタンの方が強いんじゃないか」
「それでも日本がアジア最強だ」
韓国が17日のオーストラリア戦に勝てば、準決勝で日韓戦が実現する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK戦で奇跡！日本の２番手が止められるも…相手GKが喜んでる間にまさかゴールイン
【動画】PK戦で奇跡！日本の２番手が止められるも…相手GKが喜んでる間にまさかゴールイン