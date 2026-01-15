猫がわざわざ『飼い主の顔』に乗ってくる理由 1.いちばん安心できる場所だから 猫は本能的に「安全な場所」を選びます。 飼い主の顔周りは、「におい」「体温」「呼吸のリズム」が安定しており、猫にとってとても落ち着く空間です。 子猫が母猫の顔や首元にくっつく姿を想像すると分かりやすいかもしれません。安心の象徴のような存在として、顔の近くを選んでいる可能性があります。 2.強い信頼と独占欲のあらわれ