中国国営メディアが米ハリウッド映画会社マーベルのアベンジャーズに登場するヘリキャリアと似た宇宙空母建造プロジェクトを公開した。中国のSFウェブ小説から名称が付けられた「南天門計画」は未来の10万トン級宇宙空母を建造するというスターウォーズ構想をいう。中国中央放送（CC−TV）の軍事チャンネルは10日、WeChatに5分50秒のアニメーション映像とともに「間違いない。『南天門計画』は現実になっている」というコメントを