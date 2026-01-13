今季はここまでプレミアリーグで3位と好調なアストン・ヴィラだが、そのチーム成績とは対照的にドニエル・マレンは難しい時間を過ごしている。マレンは昨年1月にボルシア・ドルトムントからヴィラに加入。快足を活かしたドリブル突破と得点力で攻撃のキーマンになることが期待されていたが、昨シーズン後半のプレミアリーグでは14試合に出場して僅か3ゴール、今シーズンもここまで4ゴールと振るわない。満足な結果が出ていないこと