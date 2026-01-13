きょう13日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）では、ゲストからサプライズでまさかの結婚発表が飛び出す。【写真】サプライズ結婚発表が飛び出した『さんま御殿』の模様「今年厄年の有名人」。本厄が3人いるKEY TO LITから岩崎大昇（※崎＝たつさき）、パリ五輪スケートボード金メダリストで今年前厄の吉沢恋選手、ダンス世界大会8年連続優勝を達成し、今年大厄のKENZO（DA PUMP）らが登場する