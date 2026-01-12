テレビ東京「スポーツリアライブ〜SPORTSReal＆Live〜」（月〜木曜後11・55、金曜後11・58、土曜後10・30、日曜後10・54）が11日に放送され、ポスティングシステムを利用して巨人からブルージェイズに移籍することが決まった岡本和真内野手（29）に独占密着した“運命の2週間”と移籍先決定直後の岡本の様子が明かされた。独占密着取材は渡米前日の昨年12月27日、都内のパーソナルジムでのトレーニングからスタート。今