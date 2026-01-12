カウンター席の先に広がる、間接照明で演出された空間。この飲食店の壁の奥から女性の遺体が見つかったのです。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、この店の経営者・松倉俊彦容疑者（49）。店内に遺体がある状態で営業していました。現場は北海道・日高町にある飲食店。事件発覚のきっかけは、元日に関係者から寄せられた20代女性の安否確認の相談でした。警察は1月3日以降、女性の知人である松倉容疑者の事情聴取を開始。その中での