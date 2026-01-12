第104回全国高校サッカー選手権大会。１月12日にファイナルがMUFGスタジアム（国立競技場）で開催され、ともに初優勝を狙う神村学園と鹿島学園が相まみえ、神村学園が３−０で勝利した。夏のインターハイも制している神村学園は全国大会を連覇。盤石の強さを見せたチームで際立つ存在感を放ったのが、卒業後はアビスパ福岡加入が内定している福島和毅だ。神村学園で伝統の14番を背負うMFは、優れたテクニックと戦術眼でゲー