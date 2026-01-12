ソウル冠岳区（クァンアクク）のピザ店で刃物で3人を殺害した容疑で起訴されたキム・ドンウォン被告（42）に検察が死刑を求刑した。検察は12日、ソウル中央地裁刑事合意34部の審理で開かれたキム被告の殺人容疑結審公判で死刑の宣告を裁判所に要請した。また、電子装置付着30年、保護観察5年の命令を求めた。検察は「被告はインテリア施工の瑕疵が生じた状況で施工会社を紹介した本社の職員、被害者らが責任を回避し、人間的背信を