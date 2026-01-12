NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」、1月18日（日）放送予定の第３回「決戦前夜」の予告、場面写真が公開されました。大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより ©️NHK第２回ではついに武士の道を歩む決心をする小一郎。このまま順調に織田家臣になる流れだと、大河ドラマにしては展開が早いですね。次回放送では今川義元が初登場です！前回放送の解説・考察記事はこちら↓『豊臣兄弟！』小一郎(仲野太賀)と直(白石聖)、身分違