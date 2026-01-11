放射線を遮る機能を加えた石炭灰繊維から作ったテープ石炭火力発電の廃棄物由来の繊維が、太陽表面の爆発現象「太陽フレア」から航空機や人工衛星を守る―。電源開発（Jパワー）などは、石炭を燃やした後に出る灰を利用した繊維を開発した。耐熱性などに優れるほか、放射線を遮る機能を付加できる。宇宙や原子力分野での活用に加え、廃棄物の削減効果も期待されており、2026年以降の商用化を目指す。太陽活動は25年前後がピー