いち早く新型レクサスIS300hをお披露目した形に横浜ゴムは、1月9〜11日に幕張メッセで開催中の『東京オートサロン2026』に、タイヤとホイールのブースを展開した。【画像】あま猫さんのNSXから最新ホイールまで！横浜ゴム・ブースの様子と新型レクサスIS300hを詳しく全190枚タイヤブースではその面積を拡大し、グローバル・フラッグシップタイヤ『アドバン・スポーツV107』の魅力が中心的に紹介されている。横浜ゴムの東京オート