新幹線を活用した即日引越プラン「九州新幹線ｄｅ即日引越」が登場しました。サカイ引越センターとJR九州が連携し、2026年1月6日(火)から発売を開始しています。このプランは、JR博多駅とJR鹿児島中央駅の間で、九州新幹線の荷物輸送サービス「はやっ！便」を利用して家財を運ぶというものです。急な転勤や就職で急いで引っ越したい人や、新生活をすぐにスタートさせたい新社会人などにとって、非常に心強いサービスと言えそうです