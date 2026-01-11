新幹線を活用した即日引越プラン「九州新幹線ｄｅ即日引越」が登場しました。サカイ引越センターとJR九州が連携し、2026年1月6日(火)から発売を開始しています。

このプランは、JR博多駅とJR鹿児島中央駅の間で、九州新幹線の荷物輸送サービス「はやっ！便」を利用して家財を運ぶというものです。急な転勤や就職で急いで引っ越したい人や、新生活をすぐにスタートさせたい新社会人などにとって、非常に心強いサービスと言えそうです。

トラックと新幹線の夢のコラボで「明日着く」が「今日着く」に

「九州新幹線ｄｅ即日引越」のサービス内容を解説します。サカイ引越センターのスタッフが利用者の自宅からJR博多駅（またはJR鹿児島中央駅）までトラックで荷物を運び、そこで新幹線荷物輸送サービス「はやっ！便」にバトンタッチ。新幹線の圧倒的なスピードで駅間を移動し、到着駅からは再びサカイ引越センターのスタッフが新居まで配送します。

これまでのトラック輸送では、福岡エリアと鹿児島エリアの相互間の引っ越しは最短でも翌日の到着となっていました。しかし、この新プランでは新幹線ならではの速達性と定時性を活かし、発送したその日のうちに新居へ荷物が届くようになります。遠方へ引っ越す際のタイムラグが解消されるのは画期的です。

まずは単身者向けからスタート

本プランは、まずは荷物量の少ない単身者向けからスタートします。これから春に向けて増える新社会人の引っ越しや、急な辞令で移動が必要なビジネスパーソンなど、スピード重視のニーズを拾いながら、将来的には家族向けの引っ越しなどでの活用も目指していくとのことです。

トラックによる長距離輸送を鉄道に切り替える「モーダルシフト」の取り組みでもあり、CO2排出量の削減にも貢献。サカイ引越センターとJR九州は、利用者の多様なニーズに応えつつ、環境問題の解決にも取り組んでいくとしています。

・発売開始日：2026年1月6日(火)

・対象区間：福岡エリア〜鹿児島エリア（JR博多駅〜JR鹿児島中央駅間を新幹線輸送）

・申込・問合せ：サカイ引越センター「九州新幹線ｄｅ即日引越」専用コールセンターにて受付

・価格：見積もりによる（電話やWEB、訪問見積もり等で提案）

・特典：本プラン契約者に、JR九州のポイントサービス「JRキューポ」を最大1万ポイントプレゼント（契約金額の20％、上限1万ポイント）

とにかく急いで荷物を運びたい方、新生活のスタートダッシュを決めたい方は、この爆速プランを検討してみてはいかがでしょうか。

