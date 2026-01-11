敵の防空網が強すぎ…取られた戦法は？ウクライナ空軍は2026年1月6日、ロシア軍と戦うF-16戦闘機パイロットへのインタビュー動画を公開しました。【動画】確かな練度…ロシアの防空網をかいくぐり無人機を撃墜するF-16F-16はデンマークやオランダなどから供与された機体がウクライナで運用されていますが、この動画では、北大西洋条約機構（NATO）加盟国の基地で学んだF-16での戦術が、ウクライナの戦場では必ずしも十分に活か