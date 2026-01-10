2025年12月17日、傷害罪および恐喝罪に問われていた名古屋市中区の風俗店員、篠田萌夏被告（28）に対し、名古屋地方裁判所は懲役3年、執行猶予5年（求刑・懲役3年）の有罪判決を言い渡した。◆過去にもいくつかのトラブルが…判決によると、篠田被告は2024年6月、名古屋市内のラブホテルで、被害者の男性に暴行を加えた上で現金2万円を脅し取ったとされる。裁判長は判決理由で「被害者は頭部から出血する傷害を負い、財産的被