生徒への暴行動画がSNS上で拡散された問題で、大分市教育委員会が謝罪しました。大分市教育委員会などによりますと、問題の動画は大分市内にある中学校の名前とともに8日未明にXに投稿されました。生徒が別の生徒に殴る蹴るなどの暴行をしている様子が映っていて、SNSで拡散されています。大分市教委は9日午後、会見を開き動画の行為は大分市立の中学校で2025年7月、授業の休憩中に生徒が学校のタブレットで撮影したと説明しました