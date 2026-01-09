中東のイランで先月から始まった抗議デモは8日までに全土に拡大し、人権団体によると死者は少なくとも45人となりました。現地ではインターネットも遮断されているということです。ロイター通信は、8日夜に首都テヘランで撮影されたとされる映像を報じました。映像では路上に多くの人々が集まり、車などが燃やされている様子も映し出されています。イランでは先月、経済の悪化に抗議する集会が開かれたのをきっかけに抗議活動が激し