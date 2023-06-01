球団発表ホワイトソックスは30日（日本時間31日）、村上宗隆内野手が「右太もも裏負傷」のため負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。開幕からアーチを量産していた主砲の離脱は、チームにとってあまりに大きな痛手となる。村上は前日29日（同30日）の本拠地・タイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回1死一塁で迎えた第2打席、二ゴロに終わるも全力疾走で一塁を駆け抜けた。しかしその直後、村上は右足裏を抑えて苦悶の表