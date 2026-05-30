元日向坂46のメンバーで俳優の影山優佳さん（25）のスタッフが公式Xを更新。影山さんの運転免許証がゴールドになったことを報告しました。ネット上では免許証の写真が話題となっています。【写真】免許証の写真でも「アイドルクオリティ」スタッフによる公式Xは、「スーパーペーパーゴールドガール爆誕 （普通車はAT車に限る）」と免許更新がゴールドに切り替わったことを明かし、証明写真を公開。影山さんは、白の襟付きトップス