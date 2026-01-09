松本人志東スポWEB

松本人志、トランプ叩きつけ帰った…今田耕司が負けず嫌いエピソード告白

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 今田耕司が9日のラジオで、松本人志の負けず嫌いエピソードを明かした
  • トランプでゲームをしていた際、最後に松本がたたきつけて帰っていったそう
  • 「一緒にみんなでゲームやってたら最後、バーン」と振り返った
記事を読む

