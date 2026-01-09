Image: XGIMI プロジェクターで知られるXGIMIが、AIスマートグラスへの参入を発表。ラスベガスで開催中のCES 2026にて、AIガジェットブランド「MemoMind」として、いきなり3モデルをお披露目しています。日常に溶け込むMemoMind Image: Wed Davis - Gizmodo US XGIMIのプレスリリースでは、昨今のAI端末は実