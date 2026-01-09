ジモティーが続伸している。８日の取引終了後、自治体連携のリユース拠点「ジモティースポット」における２０２５年のリユース成立数が１４０万点、リユースに伴うごみ削減量が４３００トンに達したと発表しており、好感した買いが入っている。２５年１０月時点での店舗数は２４店舗だが、３０年までに３２９店舗へ拡大する計画だ。 出所：MINKABU PRESS