【ワシントン共同】バンス米副大統領は8日、ホワイトハウスで記者会見し、ベネズエラ政府が「米国の意向に耳を傾け、米国益に沿った行動を取ること」が重要だと強調した。トランプ政権は、世界最大の埋蔵量を誇るベネズエラの原油取引を通じた利益を最大化したい考えだ。バンス氏は西半球で平和を確立する方法の一つは「米国が権力を犯罪組織から奪い、正当な政府に委ねる意思を示すことだ」とも指摘。米国と対立する政権を、