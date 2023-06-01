春先によくアナウンスされるのが引っ越しなどに伴う住所変更の手続き。もちろん、各社の携帯電話サービスの登録も然り。かつては各携帯電話会社のショップでの手続きが必要だったけど、現在は各社の「My○○」のアプリで手続きができる。ラクになったもんです……と言いたいところだけど、似たような手続きで、ちょっと困ったことが起きた。 筆者は各携帯電話会社で複数の回線を契約している。各社のメイン回線は基