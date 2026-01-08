北九州発祥のうどんチェーン「資さんうどん」（全国94店舗）は、1月15日から冬季限定メニュー「豚汁鍋うどん」「旨辛豚汁鍋うどん」を販売する。店内仕込みの「豚汁」を使用した本商品は、2025年に好評を博した「豚汁うどん」を、“鍋仕立て”に進化させた一杯。最後まで熱々の状態で楽しめるよう工夫されている。期間限定販売で、終了時期は店舗によって異なる。資さんうどん「豚汁鍋うどん」「旨辛豚汁鍋うどん」■販売ラインア