【期間限定】資さんうどんの「豚汁鍋うどん」が“鍋仕様”で進化、「旨辛豚汁鍋うどん」も発売

北九州発祥のうどんチェーン「資さんうどん」（全国94店舗）は、1月15日から冬季限定メニュー「豚汁鍋うどん」「旨辛豚汁鍋うどん」を販売する。

店内仕込みの「豚汁」を使用した本商品は、2025年に好評を博した「豚汁うどん」を、“鍋仕立て”に進化させた一杯。最後まで熱々の状態で楽しめるよう工夫されている。期間限定販売で、終了時期は店舗によって異なる。

資さんうどん「豚汁鍋うどん」「旨辛豚汁鍋うどん」

■販売ラインアップ（価格はすべて税込）

・豚汁鍋うどん

単品：899円〜／ごぼ天3本セット：959円〜

・旨辛豚汁鍋うどん

単品：939円〜／ごぼ天3本セット：999円〜

※九州・山口エリア店舗の価格。販売地域により価格は異なる

※テイクアウト不可

※麺の大盛、そば・細めんへの変更不可

「豚汁鍋うどん」「旨辛豚汁鍋うどん」に使用する豚汁は、豚肉、里芋、大根、人参、ごぼう、玉ねぎ、白菜、しめじ、ねぎ、厚揚げ、丸天、かまぼこ、たまごの全13種類の具材を使用。酒粕と柚子胡椒を隠し味に加え、コクのある味わいに仕上げた。

柚子胡椒は別皿でも提供されるため、好みに合わせて辛さを調整できる。特製のうどん麺は、豚汁がしっかり絡む形状で、鍋仕立てのスープとの相性も良いという。

資さんうどん「豚汁鍋うどん ごぼ天3本セット」

「旨辛豚汁鍋うどん」には、麦味噌と豆味噌をベースに、にんにく、しょうが、唐辛子、練りごまなどを加えた別添の「旨辛みそ」が付属。途中で加えることで、コクのある豚汁が食欲を刺激する旨辛な味わいへと変化する。

資さんうどん「旨辛豚汁鍋うどん ごぼ天3本セット」

なお、「豚汁鍋うどん」関連商品は、ららぽーとTOKYO-BAY店および2026年1月1日以降にオープンする新店舗では提供しない。

〈94店舗を展開する「資さんうどん」〉

資さんうどんは、1976年に創業したうどんチェーン。現在は、北九州市を中心に九州全7県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で94店舗を展開している。うどんや丼を中心に取りそろえ、とろろ昆布と天かすが入れ放題で楽しめる。店内には、テーブル席、カウンター席とさまざまな種類の座席があり、ひとり客から家族連れまで、幅広く利用されている。

資さんうどん 定番メニューの一例

100種類以上のメニューのなかで、不動の人気No.1を誇るのは「肉ごぼ天うどん」。歯ごたえの良いごぼ天と、旨味あふれる肉のコンビネーションを楽しめるという。

人気No.1メニュー「肉ごぼ天うどん」