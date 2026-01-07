ゲーム会社・セガの創始者の1人で知られるデイヴィッド・ローゼンさんが亡くなった。95歳。セガの公式Xが7日、発表した。【写真】海外でも速報！若いころのセガ創始者デイヴィッド・ローゼンさんXでは「David Rosen氏のご逝去の報に接し、ご遺族、ご友人、関係者の皆様に謹んで哀悼の意を表します」と報告。続けて「Rosen氏はセガ創設者の一人であり、ゲーム業界における真の先駆者として多大な功績を残されました。従業員一