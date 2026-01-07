「起きると、体がガチガチに冷えていて、乾燥のせいでのども痛い」「しっかり寝たはずなのに、疲れが取れない。肩のコリもひどい」冬の朝は、布団から出られない人も多いが、なぜ起き抜けにこうした不調を感じやすいのだろう？寝具メーカーのモリリン株式会社が20〜60代の1,012人を対象に行った「冬の就寝時における身体の冷えと寝具選び」に関する調査では、冬の睡眠に対して「不調を感じる（やや感じる含む）」と回答した人は83