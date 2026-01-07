【ワシントン＝池田慶太】米国務省は５日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で、米大陸周辺を意味する西半球に関して「我々のもの」と主張し、南米ベネズエラでの軍事作戦を正当化した。「トランプ大統領は私たちの安全が脅かされることを許さない」と記した。トランプ政権は域外の中国やロシアが西半球で影響力を強めていることに懸念を示し、ベネズエラ以外の中南米各国にも介入する構えを見せている。トランプ氏は４日、記者団