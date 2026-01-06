《まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです》【写真】長澤まさみと超人気女優だった同級生との卒業式ツーショット元日に所属事務所のホームページを通じて結婚を発表した長澤まさみ。お相手に選んだ映画監督の福永壮志氏とはどういった人物なのか。「北海道出身の福永氏は2003年に渡米し、ニューヨーク市立大学ブルックリン校の映画学部を卒業。2015年に初の長編映画『リベリアの白い血