·àÃæ¤Î¡ÖÆüËÜ½é¤Î½÷À­ÁíÍýÂç¿Ã¡×¤¬¡¢»£±Æ»þ´ü¤ÈÊüÁ÷Æü¤Î¥º¥ì¤«¤é¸½¼Â¤è¤ê¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢£´Æü¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿·½ÕÁá¡¹ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡×¡£Ìó£¹¤«·îÁ°¤Î»£±Æ»þ¤Ï¡¢¤Þ¤Àµ¤ÇÛ¤¬Çö¤«¤Ã¤¿½÷À­ÁíÍýÃÂÀ¸¤À¤¬¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³±é¤¸¤ë¡ÖÊ¿¤¸¤å¤ó»Ò¡×¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î?¥«¥é¡¼?¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£°ìºòÇ¯£±·î´ü¤ËÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÏ¢¥É¥é¤Î¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¡£ÅÔµÄ²ñµÄ°÷¤«¤é¼óÁê¤Ë¤Î¤·¤¢¤¬¤ëÊ¿¤Ï¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥é