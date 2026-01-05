1月4日放送のスペシャルドラマ『新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜』（TBS系）は、世帯平均視聴率8.8％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録。人気の高さを改めて証明したが、特に注目を集めたのが、江口のりこが見せた濃厚ベッドシーンだ。江口が演じたのは、新キャラの平じゅん子。子役から不良役でブレイクした元女優で、政治家に転身。2026年に都議から国政に打って出て、10年後に初