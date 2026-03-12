ついた異名は「視聴率の女神」いま、女優・江口のりこ（45歳）の勢いが止まらない。今クールのテレビ界で最も存在感を放っている俳優の一人と言っていいだろう。出演作が相次ぎ、ドラマ界では“江口ブーム”とも呼べる現象が起きている。一月期のドラマ作品だけを見てみても出演作は実に豪華だ。『新年早々 不適切にもほどがある! 〜真面目な話、しちゃダメですか?〜』（TBS）、『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日）の2作品では