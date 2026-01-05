警視庁（手前）＝東京都千代田区東京都足立区で昨年11月に起きた盗難車暴走事故で、歩道を走行して6人を死傷させたとして、警視庁交通捜査課は5日、殺人や殺人未遂などの疑いで、職業不詳横尾優祐容疑者（37）を再逮捕した。同課によると、黙秘している。歩道の走行で、人にぶつかって殺害してしまう結果になっても構わないという「未必の故意」があったと判断した。逮捕は3回目。再逮捕容疑は昨年11月24日午後0時半ごろ、国道