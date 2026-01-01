俳優の鈴木亮平（42歳）が、スポーツくじ「MEGA BIG」の新CM「12億の案内人億山・徳を積む」篇に出演。1月4日より放映を開始した。新CM「12億の案内人億山・徳を積む」篇は、鈴木演じる12億の案内人“億山”がお婆さんを手助けしようとすると、横からライバルが現れ、12億を引き寄せるために“徳を積み合う”二人の姿をユーモラスに表現した内容。冒頭、階段下で困っているお婆さんを見つけ億山が声をかける。億山がお婆さんをおん