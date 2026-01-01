“12億の案内人億山”鈴木亮平、徳を積む…スポーツくじ「MEGA BIG」の新CM
俳優の鈴木亮平（42歳）が、スポーツくじ「MEGA BIG」の新CM「12億の案内人億山・徳を積む」篇に出演。1月4日より放映を開始した。
新CM「12億の案内人億山・徳を積む」篇は、鈴木演じる12億の案内人“億山”がお婆さんを手助けしようとすると、横からライバルが現れ、12億を引き寄せるために“徳を積み合う”二人の姿をユーモラスに表現した内容。
冒頭、階段下で困っているお婆さんを見つけ億山が声をかける。億山がお婆さんをおんぶしようとしゃがみ込むと隣に突然男性が現れ、お婆さんの前にしゃがみ込み、億山が「私の方にどうぞ！」と言うと、男性は「いいえ！僕の方にどうぞ！」とお互い譲らない。そんな中、億山が「もしかしてアレですか？」と男性に聞くと、「はい！アレです！」と答え、お互いに12億当せんのために徳を積もうとしていることに気づくという、12億を引き寄せるために、“徳を積み合う”億山と男性の動きに注目だ。
撮影後のインタビューで、感想を聞かれた鈴木は「今回も楽しかったですね。また手探りでやらせていただきました。今回は共演者の方との絡みがあったので、そこが面白かったかなと思います。お婆さんににじり寄って行く二人の大男がキモかわいく見えればいいなと思います（笑）。CMではMEGA BIGマインドが“徳を積む”という形で表現されていますけど、今回は仲間がいるので、MEGA BIGマインドが広がっていってるのが良いですよね。」とコメント。
また、今回のCMで“億山シリーズ”第5弾となるが、周囲の反応・評判について聞かれると、「街中で見るというのはよく言われますね。特に外国に住んでいる友だちが日本に遊びに来た時に、コンビニエンスストアとかで見かけて写真撮って送ってきますね。この前もブラジルの友だちから、『何やってんの？ 亮平』『どうした！？』って送られてきましたね」と語った。
