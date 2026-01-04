プロレス・新日本」（４日、東京ドーム）毎年恒例の１・４東京ドーム大会が行われ、元新日本で米ＡＥＷ所属のオカダ・カズチカ（３８）が引退試合に挑んだ棚橋弘至（４９）を下し、介錯役を全うした。試合後には引退セレモニーが行われ、武藤敬司がリング上で自撮りするほっこりシーンがあった。藤波辰爾らと一緒にリングに上がり、棚橋を労った武藤。するとポケットからスマホを取り出し、自撮りを要求。ここに藤波も乱入