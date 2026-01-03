春の訪れとともに、ナイーブから数量限定の「さくらの香り」シリーズが登場します。家族の肌を想うやさしい処方で人気のブランドが、今年も季節限定の心華やぐ香りをラインアップ。ボディソープに加え、洗顔フォームやメイク落とし洗顔フォームまでそろい、桜のようにふんわり甘い香りに包まれるバスタイムと洗顔時間をお届けします。毎日のケアが少し特別になる、春だけの限定アイテムです♪ 春の