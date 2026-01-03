ナイーブのさくらの香りが数量限定で登場♡春色ボディソープ&洗顔

春の訪れとともに、ナイーブから数量限定の「さくらの香り」シリーズが登場します。家族の肌を想うやさしい処方で人気のブランドが、今年も季節限定の心華やぐ香りをラインアップ。ボディソープに加え、洗顔フォームやメイク落とし洗顔フォームまでそろい、桜のようにふんわり甘い香りに包まれるバスタイムと洗顔時間をお届けします。毎日のケアが少し特別になる、春だけの限定アイテムです♪

春の香りをまとう限定シリーズが登場

2026年1月19日（月）より数量限定で発売されるナイーブ「さくらの香り」シリーズ。今年はピンクを基調に桜の花をあしらった、春らしく華やかなパッケージが魅力です。

ふんわり甘くやさしい桜の香りとともに、洗う成分100％植物生まれのやさしい泡が家族みんなの肌を包み込みます。

「素肌すこやか成分＊1」「素肌うるおい成分＊1」が配合され、肌のアミノ酸を守りながらうるおいをキープしてくれるのも嬉しいポイントです。

＊1：アセチルグルコサミン、DPG

ボディソープから洗顔まで全4種をラインアップ

限定シリーズには、ボディソープ2種と洗顔フォーム2種がそろい、家族みんなで使いやすいラインアップに。

「ナイーブ ボディソープ（さくらの香り）」はポンプ530mLと詰替用360mLを展開。

サクラ葉エキスとグリセリンのうるおい成分を配合し、着色料・鉱物油・パラベン・シリコン・サルフェート不使用でやさしく洗い上げます。

「ナイーブ 泡で出てくるボディソープ（さくらの香り）」はポンプ600mLと詰替用480mLで展開。ふわふわの泡が魅力の泡タイプです。

洗顔フォームは120g、メイク落とし洗顔フォームは180gをラインアップ。

チャ葉エキスのひきしめ成分で毛穴ケアが叶い、クレンジング成分「グレープシードオイル」配合のメイク落とし洗顔フォームは、メイク汚れも一度にオフしてくれます。

春だけの特別なケアで毎日を軽やかに♡

ナイーブの「さくらの香り」シリーズは、春の気分を先取りしたいやさしい香りと、家族の肌に寄り添うこだわりの処方が魅力です。

毎日のケアが心までふわっと軽くなるような香りに包まれ、忙しい朝や疲れた夜のリフレッシュタイムを特別なひとときに変えてくれます。

数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。春の訪れを感じるケアアイテムで、肌も気持ちも明るく整えていきましょう♪