国内の女性騎手で歴代最多の通算１３８２勝を挙げ、昨年１２月１日付で調教師に転身した宮下瞳騎手＝名古屋＝が１月３日、名古屋９Ｒ・良い将来を願う蓮根賞（Ｂ級５組、ダート１５００メートル）で開業初出走を迎えた。今井貴大騎手の騎乗で、単勝１・５番の断然人気に推されたコパカツ（牡４歳、父コパノリッキー）は３着だった。レースは最内枠からのスタートで好位に取りつき、最後の直線で抜け出しを図ったが、３番人気の