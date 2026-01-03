1月3日（現地時間2日、日付は以下同）、NBAは12月の月間MVPを発表した。ウェスタン・カンファレンスからはシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、イースタン・カンファレンスからはジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）が選出されている。 未だにリーグトップの勝率を誇る前年王者サンダーのエースと、ニックスを「エミレ}