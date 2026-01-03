セルティックスのジェイレン・ブラウン、月間MVP落選に不満「呆れて物も言えない」

1月3日（現地時間2日、日付は以下同）、NBAは12月の月間MVPを発表した。ウェスタン・カンファレンスからはシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティ・サンダー）、イースタン・カンファレンスからはジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）が選出されている。

未だにリーグトップの勝率を誇る前年王者サンダーのエースと、ニックスを「エミレーツNBAカップ2026」王者に導いたMVPの両名が選出されたことは驚くべきことではないだろう。しかし、この結果に落胆し不満を露わにしている選手がいる。

ボストン・セルティックスのジェイレン・ブラウンは、自身のX（旧Twitter）でNBA公式アカウントによる月間MVPの投稿を引用し「SMH」（Shaking My Headの略であり、「呆れて物も言えない」や「やれやれ」と言った意味を指すスラング）の3文字を投稿した。また、遠征中に行われた配信でブラウンは以下のようにコメントした。

「多くは語らないけど、本音は話すよ。シェイやブランソンを軽んじているつもりは全くないし、批判するつもりもない。でも2人とも、俺より良い1ヶ月を過ごしたとは思えないね。ただ、それだけの話だ。彼らが素晴らしい選手なのは間違いないけど」

ブラウンは、12月の平均スタッツを31.7得点6.5リバウンド5.4アシストとし、フィールドゴール成功率は53.8パーセントをマーク。ジェイソン・テイタムをケガで失い立て直しを図っているチームを牽引し、12月は9勝3敗と好成績を残したセルティックスは現在イースタン・カンファレンス3位につけている（3日終了時点）。12月に行われた12試合でブラウンが30得点未満に終わった試合はわずか1試合のみであり、ラリー・バードに並ぶフランチャイズ記録である「9試合連続の30得点以上」も達成している。

こうした実績を考えれば、月間MVP選出を逃したことに対するブラウンの落胆も理解できるかも知れない。いずれにせよ、ブラウンは今回の結果をモチベーションに転化し、新たな原動力に変えることになるだろう。

セルティックスは次戦、4日にロサンゼルス・クリッパーズと対戦する。直近6連勝中と好調のクリッパーズを相手に、ブラウンはリーグの判断が誤りだったとプレーで主張することはできるか。