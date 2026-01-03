大分市で発生した住宅火災から一夜明けたきょう、焼け跡から1人の遺体がみつかりました。この家に住む女性と連絡が取れず警察が遺体の身元の特定を進めています。 きのう午後3時過ぎ大分市新春日町の佐藤弘美さん（62）の自宅から出火しました。火はおよそ6時間後に消し止められましたが住宅1棟が焼けました。 一夜明けたきょう警察と消防が実況見分を行ったところ焼け跡から1人の遺体が見つかりました。佐藤さんは一人暮らしで